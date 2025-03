Pituffik (Groenlandia), 28 mar. (askanews) - "Il nostro messaggio alla Danimarca è molto semplice: Non avete fatto un buon lavoro con la gente della Groenlandia. Non avete investito nella gente della Groenlandia e non avete investito nella sicurezza di questa incredibile, bellissima terraferma piena di persone incredibili. Questo deve cambiare". Così il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, in visita nella base militare statunitense di Pituffik, in Groenlandia.