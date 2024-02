Valencia, tre giorni di lutto per i morti nell'incendio dei due grattacieli

Valencia (Spagna), 23 feb. (askanews) - Il presidente della Generalitat di Valencia, Carlos Mazòn, ha dichiarato che il governo regionale

decreterà tre giorni di lutto per le vittime dell'incendio che ha totalmente distrutto due edifici causando almeno quattro morti accertati anche se, secondo il bilancio provvisorio, ci sono ancora diversi dispersi.

Le autorità locali hanno aggiunto che 15 persone sono state ricoverate e alcune già dimesse: sei, tra cui cinque vigili del fuoco, sono ancora in ospedale ma non in pericolo di vita.

"In situazioni così drammatiche, tragiche come quelle che stiamo vivendo dobbiamo mostrare empatia, affetto e solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e a coloro che ancora non sanno esattamente cosa sia successo ai propri congiunti. Siamo qui, sindaco e presidente, per aiutarvi e soprattutto per dimostrare l'impegno e la solidarietà, in questo caso da parte del governo spagnolo che rappresenta la società spagnola nel suo complesso", ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ribadendo la priorità di chiarire il prima possibile quanto accaduto.

All'interno dell'edificio di 14 piani le temperature sono rimaste elevatissime a lungo, anche dopo che le fiamme sono state domate. I vigili del fuoco hanno cercato di raffreddare gli ambienti per poter entrare alla ricerca dei dispersi.

I due edifici affiancati, costruiti nel 2000, contano 138 appartamenti. L'incendio ha avvolto l'intero complesso in meno di mezz'ora, complice il forte vento che spirava a Valencia in quelle ore e il poliuretano con cui erano rivestite le facciate.