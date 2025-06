Cina a Iran e Israele: misure immediate per ridurre tensioni

Milano, 16 giu. (askanews) - La Cina esorta Iran e Israele a prendere "immediatamente" provvedimenti per ridurre le tensioni dopo che Teheran ha lanciato una raffica di missili contro le città israeliane e Israele ha colpito obiettivi militari nelle profondità dell'Iran. "Esortiamo tutte le parti a prendere immediatamente misure per ridurre le tensioni, evitare che la regione cada in un maggiore scompiglio e creare le condizioni per tornare sulla strada giusta per risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante un regolare briefing con la stampa per risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati.