Usa2024, un villaggio del New Hampshire apre le presidenziali

Dixville Notch, 5 nov. (askanews) - Urne aperte a mezzanotte per le presidenziali Usa a Dixville Notch, un villaggio nello Stato del New Hampshire, dove hanno votato in sei.

Il borgo sperduto, nel mezzo della foresta, vicino al confine canadese, è tradizionalmente il prima a votare fin dal 1960 tanto da essersi guadagnato il titolo di "Primo della nazione". La votazione è durata pochi minuti, così come il conteggio dei voti e l'annuncio dei risultati: tre voti per la democratica Kamala Harris e tre per il repubblicano Donald Trump.