Usa2024, Robert De Niro definisce Trump un pagliaccio

New York, 28 mag. (askanews) - L'attore Robert De Niro insieme ai poliziotti che sono sopravvissuti all'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 hanno tenuto una conferenza stampa fuori dal tribunale dove si sta tenendo il processo contro l'ex presidente Donald Trump per sostenere invece il presidente americano Joe Biden.

"Un pagliaccio. Ma questa città è piuttosto accomodante. Diamo spazio ai clown. Ne abbiamo in tutta la città, gente che fa cose pazze per strada. Lo tolleriamo. Fa parte della città. Fa parte della cultura. Ma non una persona come Trump, che alla fine governerà il Paese. Questo non funziona. E questo lo sappiamo tutti", ha detto De Niro, aggiungendo che se Trump fosse eletto nuovamente alla Casa Bianca "non se ne andrebbe mai". Il consigliere di Trump Jason Miller ha replicato che De Niro è "un attore scaduto".