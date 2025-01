Usa, Trump sospende sanzioni a Colombia dopo accordo su migranti

Bogotà, 27 gen. (askanews) - Il braccio di ferro tra Washington e Bogotà ha un vincitore: Donald Trump. La Casa Bianca ha annunciato che sospenderà le sanzioni e i dazi del 25% annunciati contro la Colombia dopo che il governo locale ha accettato le condizioni del presidente degli Stati Uniti per il rimpatrio dei migranti illegali. La Colombia nei giorni scorsi aveva respinto un volo militare stratunitense che trasportava migranti esplulsi.

"Abbiamo superato l'impasse col Governo degli Stati Uniti" ha detto il ministro degli esteri colombiano Luis Gilberto Murillo.

"Continueremo ad accogliere i colombiani che tornano come deportati, garantendo loro condizioni dignitose come cittadini con diritti" ha aggiunto.

"Sulla base di questo accordo, le tariffe e le sanzioni saranno sospese e non saranno firmate a meno che la Colombia non rispetti questo accordo", ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un comunicato stampa.

Le sanzioni sui visti emesse dal dipartimento di Stato americano e i controlli rafforzati da parte dell'agenzia della dogana e dei confini, invece, "rimarranno in vigore fino a quando il primo volo di rimpatriati colombiani non sarà effettuato con successo".

La minaccia del presidente degli Stati Uniti sembra dunque aver avuto effetto, ma bisogna vedere nel lungo periodo come la politica dei rimpatri forzati nel paesi del sud e del centro America verrà realmente messa in atto.