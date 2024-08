Usa, Trump attacca Harris: se Kamala vince, aspettatevi il peggio

Bedminster, 16 ago. (askanews) - "Il peggio deve ancora venire", qualora Kamala Harris dovesse vincere le elezioni, ha attaccato Donald Trump durante una conferenza stampa a Bedminster, nel New Jersey, attaccando la sua avversaria nella corsa alla Casa Bianca e rivendicando il suo "diritto" ad attaccarla direttamente. "Penso di avere diritto agli attacchi personali. Non ho molto rispetto per lei. Non ho molto rispetto per la sua intelligenza e penso che sarà un pessimo presidente. Penso che sia molto importante vincere" ha ribadito Trump ai suoi sostenitori.