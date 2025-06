Usa, tribunale sospende divieto Trump a studenti stranieri ad Harvard

Cambridge, 6 giu. (askanews) - Nuovo capitolo nello scontro tra Università e amministrazione americana. Un tribunale statunitense ha sospeso il provvedimento del presidente Donald Trump che vieta l'ingresso di nuovi studenti internazionali alla prestigiosa Università di Harvard. La giudice Allison D. Burroughs ha sospeso il provvedimento di Trump accogliendo il ricorso dell'ateneo dell'Ivy League, presentato alla corte distrettuale del Massachusetts poche ore prima, e pronunciato un ordinanza restrittiva che blocca il piano del governo.

Il magistrato ha affermato che l'università ha dimostrato che, senza un intervento giudiziario, rischiava di subire "un danno immediato e irreparabile prima che tutte le parti avessero avuto l'opportunità di essere ascoltate".

Mercoledì Donald Trump aveva firmato un ordine per sospendere immediatamente, e per sei mesi, i visti internazionali concessi agli studenti motivando la decisione con timori per la sicurezza nazionale.