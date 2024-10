Usa, nelle librerie arriva il libro di memorie di Melania Trump

Washington, 9 ott. (askanews) - È uscito negli Stati Uniti "Melania", il libro di memorie dell'ex first lady Melania Trump; nelle immagini si vedono le copie impilate presso la libreria Politics and Prose di Washington.

C'è un grande dibattito intorno all'uscita del libro a poche settimane dalle elezioni Usa, con Donald Trump candidato per tornare alla Casa Bianca; Melania, infatti è stata un punto interrogativo per molti americani durante la presidenza del marito, e lo è ancora di più adesso, soprattutto perché in 182 pagine di memorie, rivela anche la sua posizione in "controtendenza" rispetto al consorte sul diritto all'aborto.

L'ex modella scrive: "Il diritto fondamentale di una donna alla libertà individuale, alla propria vita, le concede l'autorità di interrompere la gravidanza se lo desidera". E ancora: "Limitare il diritto di una donna di scegliere se interrompere una gravidanza indesiderata equivale a negarle il controllo sul proprio corpo... . Ho portato con me questa convinzione per tutta la mia vita adulta".

Un'affermazione audace per la moglie di un uomo che si vanta che la sua vittoria più importante come presidente sia stata la nomina dei giudici della Corte Suprema che hanno eliminato il diritto nazionale all'aborto, da tempo sancito dalla legge Roe contro Wade. Non è chiaro il motivo per cui Melania, 54 anni, abbia reso pubblica la sua posizione proprio in vista delle elezioni di novembre, considerata la sua quasi assenza totale durante la campagna elettorale di Trump.

Il maganate, però, sui social ha spinto gli americani a comprare il libro: "Molto orgoglioso di Melania! Il suo libro è uscito a livello nazionale ed è in vendita ovunque. È davvero fantastico! È stata una First Lady fantastica e condivide quell'esperienza e molto altro ancora. È anche una bravissima scrittrice, come ha dimostrato alla Convention nazionale repubblicana con la sua lettera, che si è rivelata un momento clou sensazionale. Perfetto per Natale. Acquistatelo ora e godetevelo", ha scritto Trump.