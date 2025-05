Usa, Marina Berlusconi: preoccupata per tutto quello che fa Trump

Milano, 9 mag. (askanews) - "Ero preoccupata e sono preoccupata in generale per quello che Trump fa, se devo essere sincera. Obiettivamente quelle che erano solo preoccupazioni durante la campagna elettorale si sono trasformate in realtà". Lo ha detto Marina Berlusconi, presidente del gruppo Mondadori, a margine dell'inaugurazione della rinnovata libreria Rizzoli a Milano.

"Sono bastati pochi giorni, parliamo di 100 giorni, per far vacillare le certezze su cui era stato costruito l'ordine politico ed economico del Dopoguerra e per infliggere un colpo durissimo alla credibilità dell'America e dell'Occidente", ha detto Marina Berlusconi che ha subito aggiunto: "Questo è il danno più grave e difficile da recuperare. E' stata aperta una ferita profonda per gli Stati Uniti per quanto riguarda credibilità che non sarà facile far riemarginare".

Per Marina Berlusconi ora "Bisogna sperare che Trump sia costretto, come sta accadendo dai danni portati dalle sue decisioni, a fare marcia indietro, e appunto sta succedendo". "Non voglio sembrare troppo critica e pessimista" sull'amministrazione Trump "perchè bisogna saper guardare avanti con fiducia e ottimismo". "E poi non bisogna mai dimenticare che l'America è l'America - ha aggiunto - l'America non è solo Trump, gli Usa sono molto di più: sono e devono restare il faro del mondo libero e democratico e nemmeno questo periodo così difficile, e per certi versi così buio, deve mettere in discussione il loro ruolo".