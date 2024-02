Usa, Lloyd Austin si scusa per avere nascosto tumore e ricovero

Roma, 1 feb. (askanews) - Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, si è scusato pubblicamente per avere tenuto segreto il tumore alla prostata e il suo ricovero, un affare che ha provocato un'ondata di polemiche nel Paese.

"Non lo abbiamo gestito bene, e non l'ho gestito bene. Avrei dovuto dire al presidente della mia diagnosi sul tumore. Lo avrei dovuto dire alla mia squadra e al pubblico americano e me ne assumo pienamente la responsabilità. Mi scuso con i miei colleghi e con il popolo americano".