Usa, la protesta fuori dal Congresso: no a un'America fascista

Washington, 5 mar. (askanews) -Decine di persone si sono riunite per protestare fuori dal Congresso a Washington, mentre Donald Trump teneva il suo discorso fiume sullo Stato dell'Unione.

Con cartelli con scritto "Il folle regno di Donald il Terribile", maschere raffiguranti il presidente Usa con la corona in testa e l'espressione minacciosa, i manifestanti hanno gridato "No a un'America fascista", esprimendo i loro timori per quanto annunciato dal presidente Usa e quanto già fatto nei primi giorni di governo.

"Oggi è importante esserci - afferma una giovane - perché sarà la prima volta in molte settimane che tutti i leader dei nostri Stati si sono riuniti e hanno detto: siamo favorevoli a una conversazione con Donald Trump', quando noi, come intero Paese, non siamo favorevoli a questa conversazione e non lo sosteniamo in alcun modo".

"Stavo tornando a casa dopo aver visitato la famiglia, ho deviato verso Washington per essere qui oggi perché sento che il tempo a nostra disposizione è davvero poco per inviare un messaggio forte: il fascismo è qui - dice Katie, dal Maine - sono tra quelle persone che vengono definite allarmiste da circa 10 anni e vorrei davvero sbagliarmi ma i segnali sono tutti qui. Questo sta accadendo. I nostri diritti ci vengono tolti".

"La fine dell'EPA (Environmental Protection Agenc), il modo in cui stanno attaccando le organizzazioni a protezione dell'ambiente, cercando di mantenerci sui combustibili fossili invece di puntare su ciò che è sostenibile per il futuro. Stanno rovinando il futuro dei loro stessi figli" sostiene Amber, dal Vermont.