Usa, Kamala Harris: dobbiamo riformare il sistema d'immigrazione

Douglas, 28 set. (askanews) - "Dobbiamo riformare il nostro sistema di immigrazione per garantire che funzioni in modo ordinato, che sia umano e che renda il nostro Paese più forte", ha dichiarato Kamala Harris a un evento della campagna elettorale a Douglas, in Arizona, il suo primo al confine da quando ha sostituito il presidente Joe Biden come candidata democratica nella corsa alla Casa Bianca.

Nel suo discorso, la vicepresidente ha sfidato il suo rivale repubblicano. "Anche se Donald Trump ha cercato di sabotare la legge sulla sicurezza dei confini, mi impegno con voi (...) a riportarla in auge e a firmarla con orgoglio", ha detto Harris.