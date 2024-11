Usa 2024, Sikorski: Ue si assuma responsabilità sua sicurezza

Varsavia, 6 nov. (askanews) - Il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski commentando la vittoria di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, ha posto subito l'accento sulla questione delle spese per la sicurezza e difesa in Europa, un tema molto sentito dal nuovo presidente degli Stati Uniti che durante la sua precedente amministrazione criticò più volte l'Unione europea accusandola di non investire abbastanza risorse.

"Sono in costante contatto con i più alti funzionari della sicurezza nel campo di Donald Trump. L'Europa deve urgentemente assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza - ha detto - Con le sue spese per la difesa e le decisioni in materia di politica migratoria, la Polonia sta facendo ciò che gli alleati inizieranno solo a fare".