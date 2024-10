Usa 2024, Biden vota in anticipo e ribadisce: guerra a Gaza deve finire

Wilmgton, 28 ott. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha votato in anticipo, così come permesso dal sistema elettorale americano, a Wilmgton nel Delaware, scegliendo, come altri 43 milioni di americani, di non attendere il 5 novembre, data in cui sono state fissate le elezioni presidenziali.

Biden sostiene la sua vicepresidente Kamala Harris, che lo ha sostituito lo scorso luglio nella corsa alla Casa Bianca contro il candidato repubblicano Donald Trump.

All'uscita parlando coi cronisti ha parlato di politica internazionale, ribadendo: "Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco. Dovremmo porre fine a questa guerra. Dovrebbe finire, dovrebbe finire, dovrebbe finire".