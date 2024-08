Urso: Ius Scholae? Lavorare per condivisione valori e formazione

Rimini, 22 ago. (askanews) - "Credo che noi dobbiamo lavorare affinché ci sia piena condivisione di valori e quindi è importante la formazione per coloro che giungono nel nostro Paese secondo le regole con l'aspirazione di lavorare nel nostro Paese". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha risposto a chi gli chiedeva un parere sul dibattito in merito allo Ius Scholae.

"Anche a questo fine - ha aggiunto Urso nel corso di una conferenza stampa al Meeting di Rimini - i ministeri dell'Impresa, del Lavoro, dell'Economia e delle Infrastruttura stiamo realizzando insieme a Confindustria un piano alloggi che riguarderà i neo assunti nelle regioni e nelle province in cui vi è bisogno di forza lavoro qualificata e in cui i nostri giovani per esempio del Sud non possono trasferirsi per mancanza di alloggi o con alloggi così cari".