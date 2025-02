Urla alla Casa Bianca, Trump: Zelensky torni se pronto per la pace

Washington, 28 feb. (askanews) - Scontro in diretta alla Casa Bianca. Incontro tesissimo nello Studio Ovale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, sfociato in un vero litigio davanti a giornalisti e telecamere.

"O fate un accordo o noi ce ne tiriamo fuori", ha detto irritato il presidente Usa, dopo aver rimproverato Zelensky con parole molto aspre.

"State giocando col rischio di una Terza Guerra Mondiale" gli ha detto, mentre il vicepresidente JD Vance ha accusato Zelensky di essere "irrispettoso" e ingrato.

Il presidente ucraino, volato a Washington per tentare di strappare alcune garanzie di sicurezza in cambio della firma dell'accordo per lo sfruttamento delle terre rare e di altre risorse ucraine, ha lasciato la Casa Bianca dopo l'incontro ad alta tensione. Saltata la conferenza stampa prevista con i due presidenti dopo il colloquio.

Poi il messaggio di Trump sul social Truth:

"Abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca oggi: abbiamo capito molte cose che non si sarebbero mai potute capire senza una conversazione sotto pressione. È incredibile quanto emerge attraverso l'emozione, e ho potuto stabilire che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy non è pronto per la Pace se l'America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati.

Non voglio un vantaggio, voglio la PACE - ha aggiunto - Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d'America nel loro amato Studio Ovale. Può tornare quando sarà pronto per la Pace".