Uragano Milton, le immagini della costa ovest in Florida sommersa

New Port Richey, 11 ott. (askanews) - Interi quartieri sommersi, macchine che galleggiano in mezzo alla strada, casa distrutte o quasi completamente sott'acqua. Queste immagini, che arrivano dalle cittadine di New Port Richey, Siesta Key e Punta Gorda, mostrano con chiarezza l'entità dei danni provocati dall'uragano Milton in Florida.

Le vittime accertate sono almeno 12, ma le autorità hanno già preannunciato che la cifra è destinata a salire. In molti casi a non lasciare scampo sono stati i diversi tornado scatenati dai venti record di Milton - fino a 160 chilometri orari - gli alberi caduti, l'impossibilità dei soccorsi di raggiungere in tempo le aree più colpite. Soccorsi che, però, sono anche riusciti a salvare almeno 1.000 persone dalla furia dell'uragano.

Milton ha colpito aree dello Stato già alle prese coi danni dell'uragano Helene, solo due settimane fa. Declassato ora da categoria 3 a tempesta di categoria 1, si è spostato al largo. Per la Florida è il momento della conta dei danni, mentre ancora 2,5 milioni di persone sono senza corrente.