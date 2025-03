Un'ondata di proteste in Usa per la minaccia di espulsione a Mahmoud Khalil

New York, 11 mar. (askanews) - Ha scatenato un'ondata di proteste e molta preoccupazione negli Stati Uniti l'arresto di Mahmoud Khalil, attivista pro-Palestina ed ex studente della Columbia University di New York. Khalil detiene una regolare carta verde, ovvero il permesso di residenza negli USA. Fermato sabato sera, è stato trasferito in un centro di detenzione in Louisiana, in attesa di un'udienza per l'eventuale deportazione. Intanto però, un giudice federale ha temporaneamente bloccato l'espulsione, ordinando un'udienza per mercoledì.

La Casa Bianca sostiene che l'arresto rientra nei decreti esecutivi di Donald Trump contro l'antisemitismo perché Khalil è accusato di legami con Hamas, in sostanza per il suo attivismo durante i mesi di manifestazioni alla Columbia University contro l'offensiva israeliana a Gaza. Il segretario di Stato Marco Rubio, ha scritto su X: "revocheremo i visti e le carte verdi dei sostenitori di Hamas in America in modo che possano essere deportati".

La detenzione di Khalil fa temere che l'amministrazione Trump possa cercare di espellere anche altri migranti già in possesso di regolare carta verde con i motivi più vari.