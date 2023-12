Uno show unico e visionario per Dardust, un viaggio travolgente nella musica

Milano, 13 dic. (askanews) - Dardust martedì sera ha incantato il pubblico del suo atteso live Duality + guests sul palco di un gremito Teatro degli Arcimboldi insieme a Elodie, artista più rilevante della scena italiana contemporanea, un vero e proprio viaggio in musica "impressionista" come gli spettacoli di arte varia alla Debussy di fine '800 senza una mappa geografica e temporale dove lo spazio, il tempo, i costumi, le scenografie, le luci e i visual con i loro rimandi all'Estremo Oriente hanno impreziosito il visionario show.

Un live in due atti, prima la parte più intima dove Dardust al pianoforte ha performato solo musica classica fino a che non si è aperto il sipario per il violinista Giovanni Andrea Zanon e poi per Elodie che ha emozionato il pubblico con i brani Love is A Losing Game e Vertigine. Durante il secondo atto invece il teatro si è trasformato in un club, il pubblico euforico si è alzato in piedi per ballare a ritmo di musica elettronica sullo sfondo di intense e futuristiche luci a led. Assente per indisposizione l'annunciato Mahmood.

A poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione del doppio album Duality, il pianista, compositore e produttore proseguirà il suo viaggio tra emozione e ragione, portando la sua dualità sui palchi dei teatri più prestigiosi d'Italia insieme a ospiti altrettanto eccezionali ancora per diverse date: il 24 gennaio al Teatro Brancaccio di Roma insieme a Franco126 il 29 gennaio al Teatro EuropAuditorium di Bologna con Elisa e il 3 febbraio al Teatro Verdi di Firenze con Samuele Bersani.