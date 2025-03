Unicef: in Yemen la metà dei bambini sotto i 5 anni sono malnutriti

Milano, 25 mar. (askanews) - Un bambino su due sotto i cinque anni in Yemen è malnutrito. "Questa catastrofe non è naturale. È provocata dall'uomo", ha detto il rappresentante dell'UNICEF per lo Yemen, Peter Hawkins, in una conferenza stampa a Ginevra, parlando da Sanaa. "Questa è una statistica che non ha quasi eguali al mondo - ha sottolineato - Tra loro, oltre 540.000 bambine e bambini sono gravemente e acutamente malnutriti, una condizione straziante, pericolosa per la vita e del tutto prevenibile".