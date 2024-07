"Un'Estate fa", la cover di Marcello Romeo di Franco Califano

Roma, 19 lug. (askanews) - Esce oggi, venerdì 19 luglio, su tutte le piattaforme il nuovo video e il singolo del cantautore Marcello Romeo, "Un'Estate fa", cover elegante e raffinata dell'indimenticabile Franco Califano. Produzione e arrangiamento di Roberto Costa, produzione esecutiva Raffaele Montanari, distribuzione e Label PMS studio, edizioni BMRG. Il video è a cura di Oscar Serio.

Una versione speciale che il cantautore bolognese "indossa", senza violarne l'atmosfera, portandoci, come sempre, in un mondo dove la musica ci avvolge facendoci sognare. Immagini che scorrono insieme a ricordi che attraversano il tempo riportandoci profumi ed emozioni talvolta, dimenticate.

"Questa cover - sottolinea l'artista - mi è entrata nel cuore facendo il repertorio di Califano, quando mi sono reso conto come questo brano portato al successo da Mina, fosse una di quelle melodie intramontabili, che rimarranno per sempre nella storia della musica. A rendere irrinunciabile e speciale questo brano, Roberto Costa che ha suonato trent'anni con Dalla e che lo aveva mixato ai tempi, oggi ne ha curato l'arrangiamento dando vita a un 'disegno' quasi magico con uno stesso un filo rosso ad unirne le due versioni e come se non bastasse, ha scattato lui la fotografia che è diventata la cover! La voce meravigliosa di Nya, Angela Madonia con la sua interpretazione, sottolinea e mette in risalto ogni sfumatura. Daniele Bruno storico tastierista di Luca Carboni, Filippo Lambertucci batterista di Patty Pravo e alle chitarre Max Ghisle. Lavorare a questo brano è stato molto emozionante, perché ti rimane addosso, col suo Groove, la sua atmosfera. Rimane in testa e nel cuore, annullando il tempo portandoti in viaggio ovunque, nei ricordi; realizzarlo con i miei "friends", i musicisti che mi accompagnano sempre, ha creato l'atmosfera perfetta che Un'Estate fa, rievoca; nel video ho voluto ricreare proprio questa magia di una sera di festa a casa con gli amici, l'allegria e la complicità che la musica sa regalare".

"Quando mi hanno proposto di partecipare al progetto, sono stata piacevolmente sorpresa anche perché era Roberto Costa ad aver fatto il mio nome. Una bella occasione per mettermi alla prova - conclude Nya - con le nostre voci che si mettono in risalto vicendevolmente con la voce morbida di Marcello nelle strofe e la mia voce potente, ma pulita nel ritornello. Un'Estate fa è un pezzo davvero speciale ed è un onore interpretarla in un'inedita e speciale versione".