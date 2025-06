Una stella sulla Hollywood Walk of Fame per i WAR

Los Angeles, 6 giu. (askanews) - La band funk americana degli anni '70 WAR, ha partecipato alla cerimonia in cui è stata svelata la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame. La band che ha realizzato successi come "Why Can't We Be Friends?", "Low Rider" e The Cisco Kid sè è contraddistinta per la fusione di elementi di jazz, funk, blues e gospel con il rock, ma anche con la musica latina e il reggae.

"Mi piace che la gente conosca la nostra musica e sappia che ci piace suonare insieme", afferma Lonnie Jordan, uno dei membri fondatori della band.