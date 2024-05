Una sirena suona per la Giornata Nazionale in Israele

Gerusalemme, 13 mag. (askanews) - Il lungo sibilo di una sirena e centinaia di persone immobili, in questo modo si è voluta ricordare la Giornata Nazionale al cimitero militare di Mount Herzl a Gerusalemme. Israele il 13 maggio celebra lo 'Yom HaZikaron', il giorno in cui il Paese ricorda i suoi caduti: soldati morti in combattimento e civili uccisi in atti di terrorismo. Alla cerimonia presenti il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il capo dell'esercito israeliano Herzi Halevi.

Una giornata nazionale particolarmente triste quella di quest'anno, segnata dalla guerra nella Striscia di Gaza e dal dolore per gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.