Una palestinese di 9 anni racconta la guerra a Gaza sui social

Milano, 29 dic. (askanews) - La guerra a Gaza vista con gli occhi di una bambina palestinese di nove anni. E raccontata attraverso i video postati sui social dalla piccola reporter. Dai bombardamenti israeliani allo sfollamento della popolazione, Lama Abu Jamous, 9 anni, sta documentando tutto il conflitto in corso nella Striscia di Gaza con un telefonino. Il suo account Instagram nel giro di una settimana ha raggiunto oltre 550mila follower.

Quella del giornalismo è una passione antica, se così si può dire per una reporter di appena nove anni. Nasce in famiglia, con il padre giornalista, ed è il sogno nel cassetto che già si sta concretizzando per Lama.

"Vorrei fare la giornalista e amo il giornalismo, tenere in mano la macchina fotografica e fotografare le persone. Mi piace anche trasmettere le mie foto e quelle di tutti al mondo intero", racconta Lama.

"Mi piace pubblicare su Instagram video relativi alla guerra. Vorrei trasmettere il mio messaggio al mondo intero per porre fine alla guerra che colpisce i bambini palestinesi che muoiono di fame, soffrono e non hanno né acqua né cibo".

"Fin da quando era piccola, Lama ha avuto questo adorabile talento nell'iniziare discussioni - racconta lo zio, Ahmad Abu Jamous - è una persona molto socievole. Quando è iniziata la guerra, abbiamo notato che aveva qualcosa da dire. Ha preso il telefono e ha iniziato a raccontare sui social la situazione a Gaza".

Lama si muove tra le macerie e intervista bambini e adulti. Tutti con lei si sentono a loro agio per testimoniare il dramma, ma anche la speranza, della popolazione palestinese.