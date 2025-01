"Un passo dal cielo 8" tra natura, cambiamenti climatici e Raz Degan

Roma, 5 gen. (askanews) - Dal 9 gennaio su Rai1 torna una delle serie più amate, "Un passo dal cielo", giunta all'ottava stagione. Stesso scenario da favola, nella natura, tra le montagne, per le vicende su cui indagano i fratelli Nappi, Vincenzo e Manuela, interpretati ancora da Enrico Ianniello e Giusy Buscemi.

E questa volta c'è ancora più attenzione al tema del cambiamento climatico e della salvaguardia del Pianeta. Giusy Buscemi: "'Un passo dal cielo' è l'unica serie in Italia che parla di ambiente, di ecologia, e lo fa con un linguaggio sempre nuovo, che entra nelle case delle persone attraverso le storie dei personaggi".

Nella serie (una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction) diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, tornano Marco Rossetti nei panni del misterioso Nathan, Serena Iansiti in quelli di Carolina e il simpatico Huber interpretato da Gianmarco Pozzoli; ci sarà un colpo di scena e tra i nuovi personaggi c'è anche quello di Stephen Anderssen, un ricercatore trasferitosi a San Vito di Cadore per cercare di salvare il ghiacciaio che si sta sciogliendo, interpretato da Raz Degan. "Il mio personaggio vuole salvare il mondo in un senso, dall'altra parte vuole fare pace con se stesso, curare una ferita di questa storia che lo tormenta da tutta la vita e sulla montagna trova un raggio di luce che punta proprio alla sua anima. Rispecchia molto l'intimità che abbiamo noi con i nostri demoni".

Una serie che continua ad appassionare con il suo mix di giallo e family, con personaggi a cui il pubblico ormai si è affezionato, come quello del vicequestore Nappi, e che nella realtà lavorano insieme, quasi tutti, da molti anni.

"Questa grande idea di familiarità oggi nella mia opinione è una cosa quasi rivoluzionaria, il mondo va tutto da un'altra parte, le tensioni intorno a noi sono potentissime, quindi ritrovarsi in questo nucleo di amici, anche se per finta, perché poi ognuno fa la sua vita, è un piccolo toccasana".