Un enorme serpente alla Cop29: simboleggia i Paesi inquinanti

Baku, 15 nov. (askanews) - Nuova protesta a Baku durante la Cop29, il vertice delle Nazioni Unite per il clima che quest'anno si tiene nella capitale dell'Azerbaigian. Un gruppo di attivisti per il clima ha portato un enorme serpente, accompagnato dallo slogan "Estirpiamo i serpenti", come metafora dei Paesi più inquinanti, utilizzatori dei combustibili fossili e maggiori emissori di CO2.

I membri della coalizione di ONG "Kick the Big Polluters Out" (KBPO) protestano contro la presenza di lobbisti dell'industria dei combustibili fossili ai colloqui sul clima. "È come se i lobbisti del tabacco fossero a una conferenza sul cancro ai polmoni", afferma David Tong del gruppo di campagna Oil Change International.