Un concerto per la pace a Roma: "Uto Ughi per i Giovani"

Milano, 30 apr. (askanews) - L'Associazione Culturale Milanollo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Roma e della Regione Lazio, in partnership con la Fondazione Uto Ughi, presenta "Uto Ughi per i Giovani", un progetto che si propone di diffondere la gioia della musica classica e di supportare i giovani talenti. L'obiettivo è di renderlo itinerante in tutte le principali città italiane. "In questo momento - dichiara il Maestro Uto Ughi- in cui in tutto il mondo riecheggiano i rumori di missili ed esplosioni, la musica diventa un linguaggio universale per promuovere l'unione tra i popoli. La musica come veicolo di pace e armonia, per contrastare l'odio e la violenza".

La serata, promossa dalla Fondazione Uto Ughi, è realizzata grazie al sostegno di Eni che è il main sponsor, ha come scopo di promuovere un incontro basato sull'ascolto della musica orientato a soddisfare le curiosità del giovane uditorio tramite dialoghi e scambi di opinione tra docenti e studenti, al fine di creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo della sensibilità e della comunicazione dell'idea musicale.

L'iniziativa che si terrà il 10 Maggio alle ore 20.30 nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, vedrà il Maestro Uto Ughi, con l'Orchestra "I Filarmonici di Roma", eseguire le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. Il Maestro leggerà e commenterà i sonetti vivaldiani che precedono l'esecuzione di ogni concerto, per restituire al testo tutta la sua poeticità, facendo apprezzare la musicalità dei versi e quella delle note del suo violino. Come una lezione concerto.

Il concerto sarà preceduto da "Prove a porte aperte": dialoghi con la musica, suoni e parole", un'opportunità esclusiva per i giovani e studenti delle scuole primarie, superiori di primo e secondo grado, conservatori ed istituti musicali, per interagire con i musicisti e trasmettere l'amore e la sensibilità verso la musica e la cultura.

Inoltre, lunedi 27 e martedì 28 maggio, alle ore 11.00, sarà organizzata una masterclass di alto perfezionamento musicale gratuita per i giovani studenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, con la partecipazione attiva dei ragazzi durante le lezioni. "La finalità di questo progetto - dichiara Uto Ughi - è diffondere e regalare la gioia della grande musica classica donandola alla cittadinanza e, specialmente, alle giovani generazioni che oggi più che mai necessitano di recepire i grandi valori che la musica trasmette". L'arte è un bene prezioso e spirituale a cui tutti devono poter accedere. Noi musicisti di fama dobbiamo adoperarci per sostenere la rinascita culturale e musicale del nostro paese".