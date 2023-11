Un altro rinocerontino di Sumatra nasce in cattività

Parco nazionale di Way Kambas (Indonesia), 29 nov. (askanews) - Una femmina di nome Delilah ha dato alla luce un piccolo rinoceronte maschio nel Parco nazionale di Way Kambas a Sumatra. Si tratta della quinta nascita nell'ambito di un programma per salvare questa specie, ha dichiarato il ministro dell'Ambiente indonesiano Siti Nurbaya Bakar.

Secondo le stime del World Wildlife Fund (Wwf), nel mondo sono rimasti meno di 80 rinoceronti di Sumatra, che vivono principalmente sull'isola indonesiana di Sumatra e nel Borneo, un'isola condivisa da Indonesia, Malesia e dal Sultanato del Brunei. Molteplici minacce hanno portato il rinoceronte di Sumatra sull'orlo dell'estinzione, tra cui il bracconaggio e i cambiamenti climatici. Quelli di Sumatra sono i più piccoli fra tutti rinoceronti: alla nascita pesano sui 25 kg e da adulti possono raggiungere una tonnellata e mezzo. L'Indonesia sta anche cercando di salvare un'altra specie altamente minacciata, il rinoceronte di Giava, di cui rimangono solo 80 esemplari.