Un (altro) film su un carro armato inaugura V Festival cinema tedesco

Roma, 21 mar. (askanews) - "Another German Tank Story", ovvero "Un'altra storia su un carro armato tedesco", una commedia dallo humour nero sull'attesa e la speranza di tempi migliori, ha inaugurato la quinta edizione del Festival del cinema tedesco a Roma, organizzato da German Films in collaborazione con Goethe-Institut, Ambasciata tedesca a Roma e da quest'anno con la collaborazione di Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.

Il regista Jannis Alexander Kiefer, classe 1992, alla sua opera prima, ha raccontato: "A essere onesto sono molto felice e orgoglioso di essere il film di apertura, perché inaugurare un festival era un sogno che avevo, ho anche dovuto cambiare i miei piani perché ero invitato a un altro festival".

In un tranquillo villaggio tedesco, sospeso tra passato e futuro, l'arrivo di una troupe americana per girare una serie sulla Seconda Guerra Mondiale sconvolge la vita dei suoi abitanti, ad alcuni promette di migliorarla, ad altri la rende più difficile. "Non è un film storico è un film su come si fa un film storico e su come questa cosa influenza la gente del villaggio - ha spiegato Kiefer - trovare un modo diverso per parlare di un film storico e per parlare di storie di carri armati, perché mi annoiano i film storici, non solo quelli tedeschi".

Il film già presentato al 41esimo Munich International Film Festival e in concorso all'International Film Festival di Shanghai, è stato selezionato alla Berlinale Talent, piattaforma di networking di giovani autori emergenti.

Fino al 23 marzo al cinema Quattro fontane saranno presentate alcune tra le opere più interessanti - selezionate dalla giuria composta da Cristiana Paternò, Mauro Donzelli e Miriam Mauti - delle recenti produzioni cinematografiche tedesche e come da tradizione il pubblico romano sarà chiamato a votare il proprio film preferito.

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut, l'Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma, da quest'anno in partnership con l'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, con il supporto del Cinema Quattro Fontane.