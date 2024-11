Ultimo comizio di Trump in Michigan: "Con me nuove vette di gloria"

Grand Rapids, 5 nov. (askanews) - Ultimo comizio per Donald Trump a Grand Rapids, in Michigan, stesso luogo in cui aveva concluso la sua campagna elettorale nel 2016 e nel 2020. "Con il vostro voto di domani, potremo risolvere ogni singolo problema del nostro Paese e portare l'America, anzi il mondo, a nuove vette di gloria. Pensate a questa affermazione, quanto è bella. Nuove vette di gloria, ecco cosa succederà", ha detto dal palco.

Dopo aver attaccato la sua rivale, la democratica Kamala Harris - "con lei altri 4 anni di fallimenti" - il candidato repubblicano ha detto di voler vedere i risultati elettorali "non fra 10 giorni ma stasera", facendo temere che possa annunciare una vittoria frettolosamente, scatenando il caos. Poi ha salutato gli elettori: "Vi amo tutti".