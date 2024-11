UGL Lazio, Valiani: Def e Defr, al centro la persona

Roma, 15 nov. - "Un bilancio per ogni territorio", risorse e potenzialità: questi i temi affrontati nel corso del convegno organizzato dall'UGL Lazio presso il Centro Convegni Carte Geografiche di Via Napoli a Roma.

Un appuntamento importante, occasione per approfondire i temi legati all'approvazione del Def, il documento economico finanziario del Governo e del Defr 2025 della Regione Lazio che le due istituzioni politiche si apprestano a discutere e ad approvare entro la fine dell'anno.

Per il Segretario dell'UGL Lazio Armando Valiani, organizzatore dell'evento, i due dispositivi economico-finanziari vanno nella direzione giusta: "Le linee guida dettate - sottolinea - ci rendono soddisfatti perché si vanno a toccare temi fondamentali per la vita dei cittadini: l'abbattimento della pressione fiscale, maggiore impegno per i soggetti più deboli, lavoro e natalità, temi sui quali il nostro sindacato da tempo ha incentrato le proprie battaglie".