Ue, Sefcovic: dazi al 30% proibitivi per scambi commerciali con Usa

Milano, 14 lug. (askanews) - "Siamo onesti, l'idea di un'aliquota tariffaria del 30% è di fatto proibitiva per gli scambi commerciali reciproci". Lo ha detto il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, al suo arrivo al Consiglio Commericio a Bruxelles.

Sefcovic ha aggiunto che tali dazi renderebbero "quasi impossibile continuare gli scambi commerciali come siamo abituati", con le catene di approvvigionamento su entrambe le sponde dell'Atlantico "fortemente colpite" dal cambiamento.Il commissario europeo ha affermato inoltre che l'Unione ha accolto la lettera di Trump con "rammarico e delusione", ma ha promesso di impegnarsi ulteriormente con le sue controparti statunitensi per cercare di trovare una via d'uscita da questa crisi, affermando di "non riuscire a immaginare di andarsene senza un impegno concreto".

"Discuterò con i ministri i prossimi passi per le prossime settimane", ha aggiunto, precisando che "questi si concentreranno su quattro aree: negoziati, misure di riequilibrio, coinvolgimento di partner che condividono gli stessi ideali e diversificazione dei nostri scambi commerciali".