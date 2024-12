Ue, Meloni: rivedere norme che mettono in ginocchio industria

Roma, 3 dic. (askanews) - "L'Italia è capofila in Europa di un non paper sull'automotive per rivedere quelle norme che rischiano di mettere in ginocchio l'industria europea dell'auto e di riaffermare il principio della neutralità tecnologica. Noi siamo convinti che vadano usate e sostenute tutte le tecnologie che contribuiscono ad abbattere le emissioni senza chiusure ideologiche dannose per le filiere". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio all'assemblea di Alis, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile.

"E occorre insistere - ha aggiunto - per rimuovere tutti quei blocchi al mercato interno che da alcuni mesi si stanno verificando sui principali valichi alpini che rischiano di isolarci dal resto d'Europa. Il governo è impegnato anche su questo e questo impegno non verrà meno".