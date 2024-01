Ue, Meloni: non è Patto stabilità che avrei voluto ma soddisfatta

Roma, 4 gen. (askanews) - "Non credo che la mancata ratifica del Mes sia da mettere in relazione con i risultati del Patto di stabilità. Sono soddisfatta, alle condizioni date, dell'accordo del Patto: non è il Patto che avrei voluto io. Quel che emerge è che non c'è un superiore interesse comune europeo ma nazioni che valutano il proprio interesse e si cerca una sintesi tra gli interessi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno, rinviata ad oggi per motivi di salute della premier.

Sul Mes "sarebbe stato molto difficile per me impormi sul parlamento in nome di un superiore interesse e il governo si è rimesso all'aula", ha concluso.