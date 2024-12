Ue, Meloni: missione compiuta, con Fitto adeguato ruolo Italia

Roma, 17 dic. (askanews) - Il percorso per la formazione della Commissione Ue non è stato "semplice e immune da polemiche politiche anche aspre, ma posso dire: missione compiuta. Un italiano è stato nominato vice presidente esecutivo, un politico di valore stimato in Italia e in Europa. Ha un portafoglio importante che vale complessivamente 1.000 miliardi di euro", tra fondi di coesione e NextGeneretionEu. Non è per noi un titolo onorifico ma uno strumento concreto che consentirà di supervisionare le politiche in settori strategici", in cui "una sensibilità italiana può contribuire a portare un approccio pragmatico superando la deriva ideologica" dell'Ue. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles.

"Tutti - ha aggiunto - possiamo riconoscere che è un ruolo adeguato al peso della nostra nazione in Europa, conferma la centralità dell'Italia e la capacità del nostro governo di far valere le ragioni dell'Italia. Ma è anche un riconoscimento personale a Fitto per gli ottimi risultati".