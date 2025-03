Ue, D'Alema: assenti? Io qui, forse vado anche a piazza per Palestina

Roma, 15 mar. (askanews) - "Non lo so. Io sono presente, chi c'è, chi non c'è, sono libere scelte. È importante che le persone si muovano. C'è un'altra manifestazione oggi, per la pace in Palestina, organizzata dalla comunità palestinese, se faccio in tempo la raggiungo": così Massimo D'Alema, ex storico presidente del Consiglio (1998-2000), intervistato a margine della grande manifestazione pro-Europa a Piazza del Popolo a Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti sull'assenza di alcuni esponenti politici.

"Non ho letto un piano, (ReArm Europe) non è un piano, per ora si tratta del via libera alla spesa nazionale, in questi termini non serve a molto. Se c'è un piano di investimenti, degli obiettivi e un coordinamento delle industrie europee, allora può avere senso, ma attualmente non c'è, è un oggetto che non esiste", ha replicato tagliente ai giornalisti presenti.