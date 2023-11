Udicon: annunci fake sui social anche da profili con spunta blu

Milano, 10 nov. (askanews) - "L'ultima truffa che gira sul Web riguarda le piattaforme digitali di Meta. I truffatori infatti si servono di profili verificati e quindi con tanto di spunte blu per sponsorizzare annunci attraverso dei personaggi dello spettacolo. I volti noti infatti darebbero dei consigli agli utenti su come fare dei piccoli investimenti ottenendo dei grandi guadagni. Gli utenti ci hanno segnalato questa pratica proprio perché sono caduti nella trappola dei truffatori. Ci siamo subito messi in contatto con Meta affinché possa mettere in atto delle azioni volte a contrastare queste pratiche e a dare la giusta tutela ai consumatori che navigano in rete". Lo ha detto Martina Donini, presidente nazionale di Udicon, denunciando come il web sia sempre più sommerso da annunci fake, da truffatori pronti a sottrarre somme di denaro a chiunque clicchi, anche solo per sbaglio, sul link generato per finalizzare l'inganno.

"Noi riteniamo che un social network debba vigilare sui contenuti - ha aggiunto Dario Giordano, avvocato di Udicon -. Non è possibile che circoli per così tanto tempo la stessa tipologia di messaggio ingannevole. Più il messaggio rimane online, più alta la probabilità che qualcuno sia vittima di questo messaggio. E basta davvero poco per perdere tanti soldi. Noi chiediamo che la piattaforma aumenti l'efficacia dei suoi controlli per bloccare questo fenomeno sin dalla sua origine".