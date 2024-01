Ucraina, un uomo estratto vivo dalle macerie nella regione di Kharkiv

Roma, 8 gen. (askanews) - Almeno tre persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, come dichiarato da funzionari regionali. Mosca ha attaccato con decine di missili da crociera lanciati dai bombardieri strategici Tu-95MS, nonché con missili Kinzhal lanciati dai MiG-31K.

Nelle immagini si vedono soccorritori che estraggono vivo un uomo dalle macerie di un'abitazione privata nella città di Zmiiv, nella regione di Kharkiv dopo il bombardamento. Una persona è stata uccisa nel raid in questa stessa regione, mentre altre due sono state uccise nelle regioni di Khmelnytskyi e Dnipropetrovsk, ha detto il vice capo della presidenza Oleksiy Kuleba.