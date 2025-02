Ucraina, Tajani: a tavolo trattativa ci siano Usa, Kiev e Ue

Roma, 20 feb. (askanews) - "Io credo che la trattativa, quando ci sarà perché ancora non è iniziata, dovrà vedere sedersi al tavolo ovviamente gli Stati Uniti ma anche l'Ucraina e l'Unione europea. Questo è quello che noi pensiamo, siamo alleati degli Stati Uniti, l'Ucraina è sempre stata sostenuta da noi e dagli Usa quindi credo sia giusto sedersi al tavolo insieme per raggiungere la pace e garantire la sicurezza non solo dell'Ucraina ma dell'intera Europa". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo alle domande nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito.

"Noi sosteniamo l'Ucraina e il governo legittimo, il presidente è Zelensky e finché sarà lui presidente, le nostre interlocuzioni saranno con lui". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo alle domande nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito.

"La nostra posizione è chiara. Noi - ha osservato - abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere l'Ucraina, abbiamo sempre detto che non eravamo in guerra con la Russia e abbiamo negato l'autorizzazione a utilizzare le armi italiane al di fuori dei confini e siamo convinti che ora al tavolo delle trattative debbano esserci gli europei, debba esserci l'Ucraina e naturalmente gli Stati Uniti. E non possiamo pensare che il futuro della sicurezza dell'Europa possa essere sganciato da un rapporto Europa-Stati Uniti. Le relazioni transatlantiche per noi sono fondamentali".