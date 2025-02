Milano, 25 feb. (askanews) - Il leader del Regno Unito Keir Starmer ha annunciato che ospiterà altri leader per parlare dell'Ucraina questo fine settimana, dopo essere tornato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. "Ospiterò diversi paesi nel fine settimana per continuare a discutere di come procedere insieme come alleati alla luce della situazione che affrontiamo", ha detto ai giornalisti.