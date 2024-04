Ucraina, nuovi raid russi su Kharkiv: almeno quattro morti

Kharkiv, 4 apr. (askanews) - Nelle immagini diffuse dai Servizi d'emergenza ucraini le operazione di soccorso dopo i nuovi attacchi russi nella notte su Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Secondo le autorità locali quattro persone sono morte e più di dieci sono rimaste ferite.

In particolare, tre membri del personale di soccorso ucraino sono morti durante un "secondo attacco" su un luogo appena bombardato in un "quartiere densamente popolato", ha annunciato il sindaco Igor Terekhov. Una quarta persona è stata uccisa in un raid contro un edificio residenziale in un altro quartiere della città, ha aggiunto Terekhov.