Ucraina, Meloni: Ungheria ha permesso importanti decisioni Ue e Nato

Roma, 24 giu. (askanews) - "Abbiamo discusso anche di Ucraina, le nostre posizioni non sono sempre coincidenti, ma apprezzo la posizione che l'Ungheria ha mostrato in ambito Ue e Nato, consentendo agli altri stati membri di assumere decisioni importanti anche quando non era d'accordo; con Viktor abbiamo comunque ribadito il sostegno alla sovranità, all'indipendenza e all'integrità dell'Ucraina e guardiamo alla sua ricostruzione con attenzione".

Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il colloquio di quasi un'ora e mezza con il primo ministro ungherese Viktor Orban; l'Ungheria assumerà dal primo luglio la presidenza di turno della Ue.