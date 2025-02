Ucraina, Mattarella: l'auspicio è per una pace giusta e non fittizia

Cetinje, 18 feb. (askanews) - "L'auspicio è quello di una pace giusta e non fittizia, fragile o superabile in poco tempo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del colloquio con il presidente del Montenegro, rispondendo a una domanda sul vertice di Parigi dedicato al conflitto in Ucraina.

E parlando della Nato e del suo ruolo, il capo dello Stato ha aggiunto: "La Nato è nata decenni addietro, non c'è nulla che possa incrinare la forza di questo legame, non ho questo timore. La Nato è irrobustita dalla sua storia, dalla sicurezza che garantisce, non vi è pericolo che possa essere incrinata da qualsiasi cosa".