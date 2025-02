Ucraina, Lavrov: "Stop guerra solo con accordo che vada bene a Mosca"

Ankara, 24 feb. (askanews) - La Russia "interromperà le ostilità" in Ucraina solo quando i negoziati produrranno "un risultato fermo e sostenibile che vada bene alla Federazione Russa", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, parlando durante una conferenza stampa ad Ankara, in Turchia, nel terzo anniversario dell'invasione russa. "Siamo pronti a negoziare con l'Ucraina, con l'Europa e con ogni rappresentante che voglia contribuire a raggiungere la pace in buona fede", ha aggiunto Lavrov.