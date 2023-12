Ucraina, dopo gli Usa per Zelensky vertice scandinavo a Oslo

Oslo, 13 dic. (askanews) - Vertice scandinavo a Oslo per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, mercoledì 13 dicembre 2023 ha ospitato un incontro "nordico", con il presidente finlandese Sauli Niinisto, il primo ministro svedese Ulf Kristersson, il primo ministro danese Mette Frederiksen e il primo ministro islandese Katrìn Jakobsdòttir. Al vertice ha preso parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In una settimana fatidica per Kiev e il destino della guerra con la Russia, nella tappa successiva agli Usa, Zelensky, tra le altre cose, ha parlato con il premier scandinavo dell'ulteriore sostegno di Oslo all'Ucraina.

"La Norvegia continua a sostenere la lotta di difesa dell'Ucraina - ha affermato Store - diamo all'Ucraina un sostegno forte e a lungo termine nella sua lotta per la libertà e la democrazia. È importante anche per la nostra libertà e sicurezza".

Indubbio che sia, appunto, una settimana decisiva per il presidente Zelensky. Al vertice UE di questa settimana si voterà su un maggiore sostegno finanziario al paese. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha già rifiutato di fornire 50 miliardi di euro di sostegno.

In queste ore in un discorso all'università militare di Washington, Zelensky ha detto che spera di poter ancora fidarsi degli Stati Uniti. "Non ci arrendiamo. Putin deve perdere. Sappiamo cosa è necessario fare. Potete fidarvi dell'Ucraina, e noi speriamo di poterci fidare di voi", ha detto Zelensky.

In Norvegia intanto Zelensky è ricevuto con tutti gli onori anche dal Re in udienza, presenti anche la Regina, il principe ereditario e la principessa ereditaria. Per il presidente ucraino, infine, visita allo Storting (parlamento monocamerale della Norvegia) per parlare con i deputati.