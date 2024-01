Ucraina, Crosetto: 2024 cruciale, sostegno resta forte e inalterato

Roma, 10 gen. (askanews) - La proroga annuale degli aiuti italiani all'Ucraina è "una scelta di coerenza e sostegno", in linea con gli impegni presi a livello internazionale. È quanto ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante comunicazioni alla Camera, precisando che gli aiuti serviranno a "rafforzare solo e soltanto le capacità difensive delle forze armate ucraine".

"Il 2024 sarà un anno cruciale del conflitto iniziato il 24 febbraio 2022. L'Italia supporta dall'inizio e con determinazione ogni azione per favorire l'apertura di un confronto diplomatico e arrivare a una soluzione negoziale, non disgiunta da una pace giusta, e senza che ciò venga interpretato erroneamente come una volontà di disempegnarsi dal nostro sostegno, e quello della comunità internazionale, al fianco dell'Ucraina, che resta forte e inalterato.

"La gravità della situazione e la minaccia che pone alla stabilità europea e globale conferma quanto sia importante continuare a sostenere lo sforzo del popolo e delle forze armate ucraine affinché siano in grado di resistere all'aggressione russa. Il governo ha ritenuto necessaria la proroga per un altro anno dell'autorizzazione a fornire aiuto concreto con mezzi, materiali, equipaggiamenti per un altro anno al governo dell'Ucraina" ha detto Crosetto.

"Questo scenario del conflitto - ha aggiunto - ci impone una scelta di coerenza, di sostegno e dunque di proroga di aiuti all'Ucraina, in linea con gli impegni che ci siamo assunti in sede Nato e in sede europea".