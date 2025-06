Tuttopizza a Napoli e Shanghai: la fiera arriva anche in Oriente

Shanghai, 4 giu. (askanews) - La fiera internazionale Tuttopizza di Napoli, giunta all'ottava edizione, è arrivata per la prima anche in Cina, nell'ambito della fiera agroalimentare Sial, grazie a una partnership tra Tuttopizza, Sial Network, Comexposium, Universal Marketing e la regione Campania rappresentata dall'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo.

"Due città, due culture, due eventi - ha detto da Shanghai Nicolas Trentesaux di Comexposium Group - e un solo obiettivo, connettere l'Italia al mondo e il mondo all'Italia attraverso la pizza".

I due appuntamenti sono andati in scena contemporaneamente nelle due città e hanno puntato a dare ulteriore slancio a uno dei prodotti simbolo del Made in Italy agroalimentare. Il mercato mondiale della pizza è in grande sviluppo e nel 2023 ha raggiunto 148,6 miliardi di dollari di fatturato. L'Italia non è il primo Paese al mondo per numero di pizzerie, per questo Tuttopizza si impegna, con il coordinamento di Universal Marketing e Comexposium, per valorizzare quest'arte anche al di fuori dei confini nazionali.

Con l'idea di creare una sorta di ponte tra Oriente e Occidente, uniti dalla passione per la Margherita o la Capricciosa.