Firenze, 29 giu. (askanews) - Tutto pronto a Firenze per la partenza del Tour de France. La 111esima edizione del Tour de France prende il via sabato a mezzogiorno con Tadej Pogacar grande favorito per completare la doppietta Giro-Tour che nessun corridore realizza da ventisei anni.

Con la prima partenza della storia in Italia e un arrivo senza precedenti a Nizza a causa dei Giochi Olimpici di Parigi, questa è una Grande Boucle come nessun'altra che attende il gruppo per tre settimane di imprese e sofferenze.

La prima tappa parte da Firenze e si conclude a Rimini dopo 206 km.