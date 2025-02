Turista accoltellato a Berlino, polizia: nessuna idea del movente

Berlino, 22 feb. (askanews) - Poco prima delle elezioni la Germania ha dovuto fare i conti con un nuovo atto violenza, stavolta a Berlino, l'ultimo attacco di una serie che ha sconvolto il Paese recentemente, tra cui attentati con auto e accoltellamenti che hanno provocato vittime e feriti.

Nelle immagini l'arresto del sospetto aggressore che ha accoltellato un turista spagnolo, ferendolo, vicino al memoriale dell'Olocausto.

"Al momento non abbiamo assolutamente prove di un movente. Per questo motivo stiamo ascoltando tutti i testimoni uno per uno. Ma poiché anche i testimoni sono molto impressionati da ciò che è accaduto, molto probabilmente si andrà avanti a lungo", ha detto il portavoce della polizia Florian Nath specificando che non sono a conoscenza attualmente di nessun legame fra vittima e aggressore.

Il ferito, 30 anni, è stato ricoverato in ospedale.